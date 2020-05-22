Sky News: прибывающие в Великобританию должны самоизолироваться или заплатить штраф
Приезжающие в Великобританию иностранцы и возвращающиеся жители страны по прибытии будут обязаны самоизолироваться на 14 дней во избежание распространения коронавируса, передает телеканал Sky News.
По данным телеканала, нарушителям грозит штраф на сумму в размере £1000 ($1200).
Данное правило не распространяется на автоперевозчиков и медработников. Кроме того, ограничения не затронут общую зону передвижений с Ирландией.
Ожидается, что глава британского МИД Прити Пател объявит о введении данной политики позднее в пятницу, 22 мая. Она вступит в силу в начале июня.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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