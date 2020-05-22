Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщает агентство АNSА.

По его данным, в ночь на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла длился три часа.

Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. В последний раз извержение Этны произошло в феврале 2019 года, из-за чего был закрыт местный аэропорт.

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