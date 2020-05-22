Условный уровень смертности из-за коронавируса в России достиг 1%

Количество летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 150, до 3 249, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что это самое большое число смертей за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

Таким образом, условный уровень смертности из-за нового коронавируса в России вновь вырос, достигнув 1%. По подсчетам агентства, выше он был только 30 апреля и 1 мая.

По последним данным, в России выявлено 326 448 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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