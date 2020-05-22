France24 обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила французский телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России. Об этом говорится в обращении на сайте ведомства Иркутской области.

На такое заявление ФСИН натолкнул материал канала о последствиях бунта в колонии строгого режима №15 в Ангарске.

В работе France24 говорится о том, что люди «беспокоятся о судьбе десятков заключенных после жестокого подавления мятежа». Вот уже больше месяца семьи якобы «не знают, живы ли их родные». Служба отрицает данную информацию и отмечает, что к настоящему моменту на личном приеме у заключенных побывало 75 человек.

Журналисты также высказали претензию по поводу того, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК-15. ФСИН объяснила недопуск введенными из-за коронавируса ограничительными мерами.

В связи с этим в ведомстве уверены, что предоставленные французскими корреспондентами данные направлены на дестабилизацию социальной обстановки в России.

По некоторым данным, один из осужденных, который содержался в изоляторе данной колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали другие заключенные. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

Бунт в колонии произошел 9 апреля. Один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал сотрудник ФСИН. На следующий день в колонии начался пожар на площади 30 тысяч квадратных метров.

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