Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает «Крыминформ».

«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно», — сказала она.

Огнева также попросила крымчан не цепляться за неосторожно брошенные фразы.

Ранее в сети появилась видоеозапись с заседания алуштинского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В ходе встречи доложили, что туристы с двумя собаками обосновались на пляже в палатке.

Огнева отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки».