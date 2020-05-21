Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
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Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает «Крыминформ».
«Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Я приношу свои извинения, если я где-то выразила мысль не совсем правильно», — сказала она.
Огнева также попросила крымчан не цепляться за неосторожно брошенные фразы.
Ранее в сети появилась видоеозапись с заседания алуштинского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В ходе встречи доложили, что туристы с двумя собаками обосновались на пляже в палатке.
Огнева отреагировала на доклад фразой: «Чтоб они сдохли, эти собачки».