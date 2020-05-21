Губернатор штата Нью-Йорк заявил о снижении числа госпитализированных пациентов с COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал об эпидемиологической ситуации в штате. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что жертвами коронавируса нового типа COVID-19 за сутки стали 105 пациентов. Сутками ранее число летальных исходов составляло 112.

Губернатор отметил, что при этом 82 человека скончались в госпиталях. Куомо рассказал также и о снижении общего числа госпитализированных до 5187.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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