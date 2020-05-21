Главный архитектор Москвы рассказал об опасности заборов в городе

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что строительство заборов и огораживание криминализирует городскую среду. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, заборы создают «дополнительные места для совершения преступлений», так как если за забором происходит что-либо противоправное, то неравнодушные граждане не смогут прийти на помощь или вовсе ничего не увидят.

Кузнецов отметил, что распространенное утверждение, что заборы усиливают безопасность на самом деле не имеет ничего общего с действительностью.

«На самом деле, именно открытое пространство формирует безопасную среду. Весь мировой опыт это подтверждает», — рассказал архитектор.

Он напомнил, что градостроительная политика Москвы в последние годы направлена на создание большого числа открытых общественных пространств, в которых собираются люди в свободное время и проводят досуг.

Такие же принципы применяются при формировании новых жилых районов и кварталов.