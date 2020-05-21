Госдума одобрила закон о создании единого регистра данных о россиянах

Госдума приняла в окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. Об этом пишет «Интерфакс».

Вести безу будет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Уточняется, что в системе будут 30 видов сведений о гражданах: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие.

Эти сведения будут брать из 12 поставщиков, таких как государственные и муниципальные информационные ресурсы органов госвласти и местного самоуправления, а также из базы органов управления государственными внебюджетными фондами.

Отмечается, что такая база позволит сформировать так называемый «золотой идеальный профиль».

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