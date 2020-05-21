В Иране у 10 тысяч медработников выявили COVID-19

В Иране почти у 10 тысяч медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения страны Касема Джана Бабаи.

По его словам, некоторые медработники скончались от инфекции. Бабаи не уточнил, сколько именно медиков погибло.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в иранской республике всего коронавирус выявлен у 126 949 человек, при этом 328 368 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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