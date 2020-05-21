В Грузии после 22 мая отменят режим ЧП и комендантский час

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уведомил, что после 22 мая в стране не будет продлен режим чрезвычайного положения, а также будет отменен комендантский час. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Имеди».

По его словам, грузинское правительство приняло такое решение, поскольку «важно постепенно, осторожно и обдуманно возвращаться к привычной жизни» в экономическом и социальном плане.

Режим ЧП был объявлен в Грузии 21 марта, а затем он один раз был продлен.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус подтвержден у 721 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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