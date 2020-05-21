Бросившему детей в Шереметьево отцу продлили арест

Суд постановил продлить заключение под стражей жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, а после этого был арестован в Хабаровске по делу о краже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хабаровский краевой суд.

Как уточняется, арест был продлен до 12 июня. При этом жалоба адвоката Гаврилова на данное решение не была удовлетворена.

26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

Ранее сообщалось, что эти дети были переданы их матери.

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