Онколог предсказал России резкий рост смертности от рака

Заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский заявил, что медики ожидают осенью взрыва заболевания раком в запущенных стадиях, передают «Известия».

Нагрузка на онкологические стационары увеличилась, так как некоторые из них перепрофилировались под лечение коронавируса, рассказал Черниковский.

По его мнению, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме.

В настоящее время все обследования приостановлены, а значит, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии, отмечает онколог. В связи с этим осенью ожидается взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями, заключил специалист.

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