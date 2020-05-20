США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Из США в Россию вылетел первый военно-транспортный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает американский Совет национальной безопасности на странице в Twitter.

Отмечается, что аппараты будут использованы в Москве, где больше всего зараженных коронавирусом по сравнению с другими российскими городами.

«Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в это трудное время», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию.

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