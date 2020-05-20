В Дагестан прибыли врачи из федеральных центров для борьбы с коронавирусом

В Дагестан прибыла группа врачей из федеральных центров, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что медики будут помогать в тех городах и районах, где обстановка наиболее сложная.

В Дагестане коронавирусом заразились 3643, скончались 36 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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