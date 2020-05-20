Москва обеспечит бесплатным жильем 15 тысяч врачей, борющихся с коронавирусом

В Москве 15 тысяч врачей, борющихся с коронавирусом, смогут бесплатно жить в гостиницах, пишет ТАСС со ссылкой на материал к заседанию президиума правительства Москвы.

«Все расходы будут оплачены за счет городского бюджета. Решение о расширении действующей более месяца программы поддержки медиков принял мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

В Москве коронавирусом заразились 152 тысячи, скончались 1726 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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