В Петербурге возбудили дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография»

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что дело завели после прокурорской проверки ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района».

Так, более 327 млн рублей, полученные центром для реализации проекта, была распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях, которые происходят при выполнении национальных и федеральных проектов в России. В основнм нарушения связаны с коррупцией.