В Госдуме оценили поступок надевшей купальник под костюм тульской медсестры

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал поступок медсестры инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы, которая пришла на работу в надетом под прозрачный защитный костюм купальнике. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал такое поведение неадекватным и отметил, что психический статус больных не расположен к созерцанию тела в бикини.

При этом Онищенко считает, что данный инцидент должен натолкнуть на размышления о том, как сделать спецодежду более удобной.

«В матерчатой форме намного лучше дышит тело, а вот если она из прозрачного пластика, то естественно, в ней дискомфортно», — сказал Онищенко.

Ранее медсестра объяснила свое поведение. Она сказала, что в защитной форме очень жарко и призналась, что не думала, что костюм будет насквозь просвечивать.

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