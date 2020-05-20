Суд в США разрешил поднять с «Титаника» телеграфный передатчик

Суд в США позволил компании RMS Titanic Inc, обнаружившей затонувший в 1912 году британский корабль «Титаник» на дне Атлантического океана, достать беспроводной телеграф Маркони, с которого в последний раз экипаж судна позвал о помощи. Об этом сообщает газета Washington Post.

Компания первая из всех обнаружила лайнер в 1994 году, поэтому ей принадлежит право на подъем обломков с места кораблекрушения.

По данным газеты, специалисты впервые разрежут фрагменты «Титаника» с момента его крушения.

Суд в штате Вирджиния одобрил экспедицию, посчитав это «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей «Титаника».

При этом суд еще должен одобрить план финансирования компании.

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