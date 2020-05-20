В США посетитель кафе выстрелил в повара в ответ на просьбы надеть маску

В американском городе Аврора (штат Колорадо) посетитель выстрелил в повара одного из местных ресторанов в ответ на неоднократные просьбы надеть маску. Об этом сообщает телеканал KDVR со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в кафе сети Waffle House на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным полиции, 27-летний Келвин Уотсон пришел в заведение без маски ночью 14 мая. Официантка сказала, что не обслужит его, пока тот не наденет маску. При этом кафе работало только навынос.

Мужчина вышел из заведения и после вернулся с маской, но не надел ее. В ответ он вновь услышал просьбу надеть маску.

Тогда Уотсон положил на прилавок пистолет и начал угрожать повару, что «вышибет его мозги». Тогда ничего не произошло, но мужчина вновь посетил кафе следующей ночью. Он ударил повара по лицу, а когда тот попытался убежать, разъяренный клиент выстрелил в него и попал в живот.

Повара госпитализировали с легкими ранениями, на следующий день его отпустили домой.

Уотсона полиция арестовала 18 мая по обвинению в покушении на убийство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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