Байден выиграл праймериз в штате Орегон

Бывший американский вице-президент США Джозеф Байден, который намерен стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих в США выборах главы государства, стал победителем праймериз, прошедших во вторник, 19 мая, в штате Орегон. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание сообщает, что после обработки 64% бюллетеней стало известно, что за Байдена проголосовали 70,7% избирателей.

При этом сенатор Берни Сандерс, который покинул предвыборную гонку еще в апреле, получил 18,3% голосов.

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