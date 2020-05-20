В Москве в среду ожидается до +15°С
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В Москве и области в среду, 20 мая, синоптики прогнозируют до +15°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Согласно их прогнозам, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +13°C до +15°C, а ночью —
от +4°C до +6°C.
Ожидается, что в небе будет облачно прояснениями. При этом местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет западный, северный 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.
Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, а ночью — 738 мм.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.