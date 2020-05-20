В Москве в среду ожидается до +15°С

В Москве и области в среду, 20 мая, синоптики прогнозируют до +15°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно их прогнозам, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +13°C до +15°C, а ночью —

от +4°C до +6°C.

Ожидается, что в небе будет облачно прояснениями. При этом местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет западный, северный 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, а ночью — 738 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.