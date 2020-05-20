В российских больницах зафиксировано 11 тыс. нарушений пожарной безопасности

В российских больницах с начала 2020 года зафиксировано свыше 11 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, в этом году было выполнено порядка 1000 проверок противопожарного состояния больниц.

«МЧС на учёт взято свыше 6 тыс. объектов защиты с расположенными в них стационарами больниц и госпиталями», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве уведомили, что среди наиболее распространенных нарушений — захламленные пути эвакуации, неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей.

«За неисполнение в срок законных предписаний по обеспечению безопасности медицинских учреждений в суды передано свыше 190 дел об административных правонарушениях, а также направлено девять материалов на приостановку эксплуатации объектов», — рассказали в МЧС.

Там также добавили, что к административной ответственности были привлечены свыше 160 юридических и около 240 должностных лиц больниц и госпиталей.