В Китае за сутки выявлено пять случаев коронавируса

За последние сутки в Китае выявлены пять новых случаев коронавируса нового типа, а также 16 бессимптомных носителей COVID-19. Об этом сообщает сайт Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным ведомства, из этих случаев четыре были зафиксированы внутри страны. Все они выявлены в провинции Цзилинь. При этом один случай заражения является ввозным.

Госкомитет также уведомил, что за прошедшие 24 часа вылечились три пациента, смертельных исходов не зарегистрировано.