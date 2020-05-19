В Турции суточный прирост случаев COVID-19 упал до минимума с конца марта

В Турции число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 1022, что стало наименьшим показателем с конца марта, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Также сообщается, что скончались 28 пациентов — это тоже одна из самых низких отметок за последние месяцы.

Всего в Турции коронавирусом заразились 151 тыс., скончались четыре тыс., выздоровели 112 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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