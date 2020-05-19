Собянин назвал ограничительные меры в Москве «лайт»-режимом

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, «карантином назвать невозможно», заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сравнению с Китаем, в Москве значительная часть горожан может передвигаться «свободно или более-менее свободно», отметил Собянин.

«Знаете, это такой лайт», – охарактеризовал глава столицы действующий режим.

По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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