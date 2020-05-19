Власти Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 24 мая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данное решение было принято для осуществления дополнительных мер по предотвращению распространения в регионе коронавирусной инфекции.

При соблюдении жителями республики масочного режима и социальной дистанции, а также, если они откажутся от походов в гости, с 25 мая при сохранении позитивной динамики распространения COVID-19 состоится переход к первому этапу снятия ограничений.

По данным оперштаба региона, всего в Карачаево-Черкесии выявлено 677 случаев заболевания коронавирусом, из них 150 человек вылечились, четверо скончались.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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