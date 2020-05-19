СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает «Медиазона» со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, — «Списки памяти».

По данным издания, из приведенных на 18 мая в данном проекте 222 имен журналистам удалось подтвердить гибель 186 медиков.

В числе зафиксированных случаев гибели 16 приходится на Подмосковье, 14 — на Санкт-Петербург. Московские власти гибель врачей не комментируют.

Установлено, что порядка половины погибших — это младший и средний медперсонал. При этом чаще всего умирают медсестры.

Также сообщается, что согласно официальной статистике, каждый 15-й умерший от коронавируса в стране является медиком. То есть их доля в общих смертях от коронавируса составляет почти 7%.

По последним данным, в России выявлено 299 941 случай заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье коронавирус выявили у почти двух тысяч медработников

— Почти 123 тысячи медиков получили выплаты за борьбу с коронавирусом

— Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне