Летние смены в лагерях отдыха могут перенести и сократить из-за коронавируса

В Минпросвещения предполагают, что летние смены в детских лагерях сократят на неделю, то есть с 21 до 14 дней. Об этом сообщила замглавы департамента политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева.

По ее словам, министерство рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля. При этом несовершеннолетние россияне смогут отдохнуть в лагерях не 21 день, как обычно, а, скорее всего, — 14.

Голубева утверждает, что изначально планировалось оздоровить летом 7 млн детей, отправив их в более 45 тыс. организаций отдыха. Однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы.

«С учетом сложившейся ситуации, готовы будут к открытию в этом году только 33 тыс. 347 организаций, из них 2 214 стационарных», — цитирует Голубеву ТАСС.

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