Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.
«Результат исследования на COVID-19 дал положительный результат», — сказал Колоколов.
Отмечается, что мальчик родился с пороком развития центральной нервной системы в неполной семье. Ребенок проходил лечение в отделении патологии новорожденных.
По словам губернатора, мальчик поступил в тяжелом состоянии в больницу. Его мать не обращалась за медицинской помощью в течение нескольких недель. До смерти ребенок находился на искусственной вентиляции легких.
В Саратовской области коронавирусом заразились 1 871, выздоровели 463, скончались 39 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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