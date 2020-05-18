Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области

В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.

«Результат исследования на COVID-19 дал положительный результат», — сказал Колоколов.

Отмечается, что мальчик родился с пороком развития центральной нервной системы в неполной семье. Ребенок проходил лечение в отделении патологии новорожденных.

По словам губернатора, мальчик поступил в тяжелом состоянии в больницу. Его мать не обращалась за медицинской помощью в течение нескольких недель. До смерти ребенок находился на искусственной вентиляции легких.

В Саратовской области коронавирусом заразились 1 871, выздоровели 463, скончались 39 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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