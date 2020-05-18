В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать открытия кинотеатров и спортивных залов

Россиянам не следует ждать открытия кинотеатров, спортивных залов и подобных заведений, пока не будут пройдены все три обозначенных Роспотребнадзором этапа снятия ограничений. Об этом сказала руководитель ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что в рамках первого этапа гражданам разрешат прогулки, но максимум вдвоем и при условиях соблюдения социального дистанцирования от окружающих. В рамках второго этапа должны начать открываться магазины и сфера услуг.

«И только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», — добавила Попова.

За прошедшие сутки в России выявили 8926 новых случаев COVID-19. Всего в стране обнаружили 290 678 случаев коронавируса. Вылечились от вируса 70 209 человек, погибли 2722 человека.

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