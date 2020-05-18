В Бельгии открываются музеи и зоопарки после смягчения мер по COVID-19

В Бельгии с понедельника, 18 мая, возобновятся работы музеев, исторических зданий и зоопарков. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, строго по предварительной записи будут предоставлять услуги парикмахерские и салоны красоты, а также откроются небольшие рынки.

Также жители Бельгии смогут собираться до 20 человек для занятий спортом, проведения свадеб и похорон.

Следующий этап по снятию ограничительных мер в стране запланирован на 8 июня.

Границы Бельгии пока остаются закрытыми.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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