На Чукотке зарегистрировали вспышку внебольничных пневмоний

Губернатор Чукотки Роман Копин рассказала, что за неделю в округе были зафиксрованы 25 новых случаев коронавируса, при этом в городе Певек зарегистрирована вспышка внебольничных пневмоний. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, в субботу, 16 мая, шесть человек из Певека было доставлено санитарным рейсом в Анадырь.

«Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные получают необходимое лечение в инфекционном отделении #ГБУЗЧОБ», — написал Копин.

Руководитель региона отметил, что в настоящее время он совместно с главой Певека прорабатывает вопрос о дополнительных мерах по предотвращению распространения вируса.