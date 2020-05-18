Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп отметил, что в стране последнее время наблюдается сильное уменьшение числа заражений коронавирусом нового типа. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер констатировал, что за некоторыми исключениями число случаев COVID-19 сильно уменьшается по всей территории США.

«Действительно, очень хорошие новости!» — написал Трамп.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлены 1,486 млн случаев коронавируса, скончались 89,55 тысяч человек, более 268 тысяч выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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