Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА «Новости».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — заявил Кадыров.

Он отметил, что у Чечни достаточно данных средств не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.

Кадыров добавил, что врачи должны способствовать снижению паники среди населения, а не пугать его.

«Если даже умирают, надо по-другому преподнести», — считает глава региона.

Ранее в сети появились аудио- и видеосообщения, где сотрудники Гудермесской районной больницы заявляют о недостаточном обеспечении средствами защиты, а также о грубом отношении администрации больницы в ответ на претензии сотрудников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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