В Москве собака укусила женщину, заступившись за хозяина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве госпитализирована женщина с собачьим укусом, полученным во время ссоры с хозяином животного, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Сегодня на Бескудниковском бульваре произошел конфликт между двумя мужчинами и женщиной. В ходе конфликта собака одного из участников укусила женщину», — приводятся слова представителя пресс-службы столичного главка МВД.
Мужчины находятся в полиции, где правоохранители разбираются в ситуации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Перми бездомные собаки загрызли пенсионерку
— В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак