В Москве собака укусила женщину, заступившись за хозяина

В Москве госпитализирована женщина с собачьим укусом, полученным во время ссоры с хозяином животного, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сегодня на Бескудниковском бульваре произошел конфликт между двумя мужчинами и женщиной. В ходе конфликта собака одного из участников укусила женщину», — приводятся слова представителя пресс-службы столичного главка МВД.

Мужчины находятся в полиции, где правоохранители разбираются в ситуации.

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