В Псковской области возобновятся церковные службы

С 21 мая жители Псковской области смогут посещать богослужения, сообщает Псковская митрополия.

Отмечается, что службы будут проходить на улице. Для прихожан сделают специальную разметку, чтобы соблюдать дистанцию в 2–2,5 метра. Также все сотрудники храмов будут обязаны носить маски и перчатки.

В Псковской области коронавирусом заразились 424, скончались девять пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.