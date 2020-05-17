В Нижегородском лесу найдена свалка вакцин от гриппа

В Нижегородском лесу прохожие нашли партию вакцины от гриппа, написал губернатор региона Давид Мелик-Гусейнов в Facebook.

«Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда». Препараты рассчитаны на использование в период с 2019 по 2020 год.

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