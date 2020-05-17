Пожарные спасли трехмесячного щенка из пожара в Биробиджане

Во время тушения пожара в Биробиджане спасатели вытащили из огня трехмесячного щенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по ЕАО.

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в Биробиджане. Прибывшие на место спасатели расспросили очевидцев и были уверены, что в доме никого нет. Однако через несколько минут один из пожарных услышал писк. Выяснилось, что в щелях под крыльцом здания прятался надышавшийся едким дымом щенок.

Спасатель вытащил его и сделал на память фотографию. Возгорание было потушено. О дальнейшей судьбе щенка не сообщается.

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