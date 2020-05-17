Пожарные спасли трехмесячного щенка из пожара в Биробиджане
Во время тушения пожара в Биробиджане спасатели вытащили из огня трехмесячного щенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по ЕАО.
Возгорание произошло в деревянном жилом доме в Биробиджане. Прибывшие на место спасатели расспросили очевидцев и были уверены, что в доме никого нет. Однако через несколько минут один из пожарных услышал писк. Выяснилось, что в щелях под крыльцом здания прятался надышавшийся едким дымом щенок.
Спасатель вытащил его и сделал на память фотографию. Возгорание было потушено. О дальнейшей судьбе щенка не сообщается.
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Пожарные #МЧСЕАО спасли из горящего дома трехмесячного щенка ⠀ ��Пожарных на тушение деревянного жилого дома вызвали очевидцы. Он был полностью охвачен пламенем. Они же сказали спасателям, что в доме никого нет. ⠀ ��Через несколько минут работы пожарный Алексей Петров @petrow7685 услышал слабый писк. Боец с огнём стал проверять конструкцию дома на наличие источника звука. В щелях под крыльцом, куда пока еще не добралось пламя, он обнаружил сжавшегося грязного мокрого щенка. Животное, надышавшись едким дымом, испугалось пожара и забилось под доски. Сотрудник МЧС России бережно извлек его. ⠀ - Когда я взял щенка на руки, он трясся, подрагивал, чуть слышно скулил. Я погладил его, прижал к боёвке, чтоб успокоить перепуганного малыша. Пёс пришел в себя, открыл глаза, попытался вилять хвостом. Я передал его очевидцам, которые наблюдали за тушением дома. ⠀ Алексей признался, что за три года службы в пожарной охране, это первый случай, когда он спас из огня чью-то жизнь. ⠀ ______ #МЧСРОССИИ #маленькаяспасеннаяжизнь #службаСпасения #будетЖить #ПожарныеБиробиджана