Впервые за два месяца в Испании коронавируса за сутки умерли менее ста человек

В Испании за минувшие сутки число летальных исходов от коронавируса составило 87 человек, сообщает El Mundo со ссылкой на Минздрав государства.

Стоит отметить, что показатель ежедневной смертности опустился ниже ста впервые за два месяца (с 12 марта).

Также за последние 24 часа выявлено 421 новых случаев вируса, что на 21% больше, чем вчера

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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