В центре Лос-Анджелеса от взрыва пострадали 10 человек

Мощный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Лос-Анджелеса, пострадали 10 пожарных, сообщает Associated Press.

Причина взрыва в настоящий момент не установлена. Состояние пострадавших медики оценивают, как тяжелое. Их эвакуировали медицинскими вертолетами.

По данным агенства, пожарные прибыли на вызов в одноэтажном здании вечером 16 мая. Внезапно для спасателей произошел мощный взрыв, вследствие чего площадь пожара существенно возросла.

Сейчас с огнем борются около 200 специалистов. Возгорание удалось локализовать. Обстоятельства происшествия уточняются.

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