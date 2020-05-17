В центре Лос-Анджелеса от взрыва пострадали 10 человек
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Мощный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Лос-Анджелеса, пострадали 10 пожарных, сообщает Associated Press.
Причина взрыва в настоящий момент не установлена. Состояние пострадавших медики оценивают, как тяжелое. Их эвакуировали медицинскими вертолетами.
По данным агенства, пожарные прибыли на вызов в одноэтажном здании вечером 16 мая. Внезапно для спасателей произошел мощный взрыв, вследствие чего площадь пожара существенно возросла.
Сейчас с огнем борются около 200 специалистов. Возгорание удалось локализовать. Обстоятельства происшествия уточняются.
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