В Пензенской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В Пензенской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.

Она сообщила, что умер 64-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания.

Всего в Пензенской области коронавирусом заразился 1 041 человек, выздоровели 736.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус выявлен у более чем 50 медиков в Чечне

— Восьмая масштабная дезинфекция проведена в Москве

— Астраханская область начала снимать ограничения по коронавирусу