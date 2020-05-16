В Пензенской области скончался еще один пациент с коронавирусом
В Пензенской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.
Она сообщила, что умер 64-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания.
Всего в Пензенской области коронавирусом заразился 1 041 человек, выздоровели 736.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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