Астраханская область начала снимать ограничения по коронавирусу
В Астраханской области началось поэтапное снятие ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте региональной администрации.
«Сегодня в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы вводим в действие план поэтапной отмены ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса», — приводятся слова губернатора Игоря Бабушкина.
В Астраханской области отменяется пропускной режим, но остается «масочный режим». Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице. Также возобновляется работа парикмахерских, химчисток и магазинов промышленных товаров.
В Астраханской области коронавирусом заразились 1 029, скончались семь человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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