Две тысячи москвичей сдали тест на иммунитет к коронавирусу

Около двух тысяч москвичей сдали анализы на иммунитет к коронавирусу, пишет столичный оперштаб.

«Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа планируется приглашать около 70 тысяч жителей столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи сдают кровь в 30 больницах по предварительной записи, чтобы избежать очередей. В медицинских учреждениях соблюдаются все правила санитарной безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 мая в столице стартует массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

В Москве коронавирусом заразились почти 139 тысяч, скончались 1 432 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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