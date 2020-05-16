В Германии не станут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса
Каждый житель Германии сам будет вправе решать, делать ли прививку от COVID-19, обязательной вакцинации не будет. Об этом сообщает Funke со ссылкой на главу ведомства федерального канцлера Хельге Браун.
При этом Браун отметил, что тот, кто этого не захочет, должен считаться с риском подхватить инфекцию.
Политик добавил, что введенные в стране ограничения будут сняты, когда будет доступна вакцина.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявлял, что вакцина будет готова не раньше 2021 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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