Ударившему контролера метро Петербурга за просьбу надеть маску выбрали меру пресечения

Мужчину, который ударил работника петербургского метро за просьбу надеть маску, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Ранее стало известно, что мужчина ударил кулаком по лицу контролера в метро за то, что тот попросил его надеть защитную маску. После этого хулигана задержали и возбудили против него уголовное дело о побоях, однако позднее действия нападавшего были переквалифицированы на статью о хулиганстве.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. «Суд решил отправить его под домашний арест до 13 июля», — говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший контролер находится на амбулаторном лечении.

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