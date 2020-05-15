Около 80 москвичей оштрафованы за отказ от ношения маски в магазинах

Около 80 человек, которые находились в магазинах без маски, оштрафованы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли Алексея Немерюка.

Кроме того, 89 штрафов выписано предприятиям за различные нарушения правил, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, в том числе за отсутствие средств индивидуальной защиты у работников компаний.

С 12 мая в столице начал действовать масочный и перчаточный режим.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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