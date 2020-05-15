Отток капитала из России снизился на 13% в 2020 году

С начала текущего года чистый отток капитала из России снизился на 13,4% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оценку Центробанка.

По данным регулятора, за период с января по апрель 2020 года чистый отток капитала составил $23,9 млрд.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял $27,6 млрд.

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