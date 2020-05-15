Скворцова: средний инкубационный период коронавируса составляет пять дней

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в среднем коронавирус проявляет себя в организме человека через пять — пять с половиной дней после заражения, сообщает ТАСС.

«В среднем около пяти дней, пять - пять с половиной дней инкубационный период», — сказала Скворцова.

Она отметила, что инкубационный период коронавируса длится дольше, чем при инфицировании другими типами вирусов, вызывающих простуду. Для обычного ОРВИ характерные симптомы наступают в районе одного-двух дней.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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