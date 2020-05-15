Больше всего COVID-19 болеют люди со II группой крови

Больше всего среди пациентов с коронавирусной инфекцией люди со второй группой крови, меньше всего — с четвертой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

При этом на втором месте первая и третья группы.

По словам специалиста, это может быть связано с тем, что вторая группа крови является самой распространенной.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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