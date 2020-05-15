Благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане с 18 мая начнут работать кафе и рестораны, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

Согласно сообщению, отменяется система SMS-разрешений в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском районе.

Также гражданам разрешается посещать бульвары, парки, центры отдыха, но количество людей в одном месте не должно превышать 10 человек.

Также восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, но запрещено использование кальянов. Также вновь будут действовать объекты по оказанию услуг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС развернет в Дагестане ПВР для граждан Азербайджана из-за коронавируса

— В магазинах Азербайджана запретили пользоваться примерочными

— Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 1600